ضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملة لشرطة التموين خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية، مما أسفر عن ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم خلال 24 ساعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في ظل استمرار الجهود الأمنية للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وبيعه بأسعار أعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتعامل بحزم مع أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.