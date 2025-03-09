الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادّعى فيه شخصان قيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية.

بالفحص، تبين أن قوة أمنية من مديرية أمن الإسكندرية انتقلت بتاريخ 5 الجاري لتأمين تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح إحدى السيدات، يقضي بتسليمها العقار المملوك لوالدها خاليًا من الأشخاص والشواغل، حيث كان مشغولًا سابقًا كدار للأيتام، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارًا بحل الدار وتصفيتها ونزع ولايتها منذ عام 2017. تعذر تنفيذ الحكم لعدم حضور المستفيدة من القرار، وقرر قاضي التنفيذ إرجاء التنفيذ لحين استكمال الإجراءات.

وخلال ذلك، قام شخصان لهما معلومات جنائية بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة تعاطف المواطنين وعرقلة تنفيذ القرار، حيث تبين أنهما كانا يسعيان إلى الاستيلاء على العقار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتصوير الفيديو ونشره عمدًا لتحقيق أهداف شخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.