مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025

كتب- صابر المحلاوي:

بمجرد دخول شهر رمضان 2025، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، عن مواعيد العمل المسائية لمكاتب السجل المدني، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة خلال الشهر الكريم.

مواعيد العمل المسائية

أوضحت المصلحة أن الفترة المسائية لعمل مكاتب السجل المدني خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة 7 مساءً، وحتى الساعة 9 مساءً، أي أن الفترة المسائية تمتد لمدة ساعتين يوميًا، مما يتيح فرصة إضافية للمواطنين لإنجاز معاملاتهم الرسمية بعد الإفطار.

الخدمات المتاحة خلال الفترة المسائية

تقدم مكاتب السجل المدني خلال المواعيد المسائية جميع الخدمات الأساسية، ومنها:

-استخراج بطاقة الرقم القومي

-شهادات الميلاد والوفاة

-وثائق الزواج والطلاق

-شهادات القيد العائلي

-صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)

ضرورة مراجعة المكاتب قبل الزيارة

وأكدت مصلحة الأحوال المدنية أن بعض المكاتب تختلف في مواعيد التشغيل وفقًا لحجم الإقبال، لذا يُنصح المواطنين بمراجعة المكتب الأقرب إليهم للتأكد من مواعيد العمل المسائية قبل التوجه لاستخراج الأوراق المطلوبة.

جهود لتسهيل الخدمات خلال الشهر

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الضغط على المواطنين خلال شهر رمضان، وتوفير أوقات عمل مرنة تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث أن الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، والفترة المسائية تتيح فرصة إضافية لمن لا يستطيعون الحضور صباحًا.