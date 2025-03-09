اليوم.. محاكمة متهم في قضية "حرق كنيسة بكفر حكيم"

كتب -صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة متهم والصادر ضده حكم غيابيا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.