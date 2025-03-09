الجنايات تستكمل محاكمة 58 متهمًا بخلية العمرانية اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 58 متهما وذلك على خلفيه اتهامهم في القضية المعروفة بخلية العمرانية .

ووجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولوا تنفيذ عمليات عدائية.