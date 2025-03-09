بدافع الثأر.. حبس متهمين بقتل عطار في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عطار بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما أطلق عليه أحد المتهمين أربع رصاصات أثناء جلوسه أمام محله، في جريمة تبين أنها بدافع الثأر.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل في شارع العشرين ببولاق الدكرور.

على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع "هنداوي. ع" (52 عامًا) إثر إصابته بـ أربع طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

أظهرت تحريات الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من "حسن. م" (30 عامًا – عامل)، والذي قام بإطلاق النار على المجني عليه، و"عبد الوهاب. ح" (40 عامًا)، والذي تولى مراقبة الموقع والتأكد من تأمين عملية الهروب بعد الجريمة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول بارتكاب الجريمة بدافع الثأر، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة مع الضحية.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث الجنائية لاستكمال التحقيق في القضية.