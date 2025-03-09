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حبس 3 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا صاحب كافيتريا في الهرم

12:08 ص الأحد 09 مارس 2025

حبس 3 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة

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كتب - صابر المحلاوي:
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة صاحب كافيتريا بمنطقة الهرم.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من صاحب كافيتريا، أفاد فيه بتعرضه للسرقة أثناء سيره بسيارته، حيث استوقفه 3 أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة، واستولوا على سيارته ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها بفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، حيث عُثر بحوزة أحدهم على كارنيه مزور، سلاح أبيض، ومواد مخدرة.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات حول الحادث.

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انتحال صفة شرطي حبس متهمين سرقة صاحب كافيتريا
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