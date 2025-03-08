إعلان

15 مارس.. التحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي البنك الأهلي

11:14 م السبت 08 مارس 2025

الحكم الدولي محمد عادل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

حددت النيابة العامة بالنزهة جلسة 15 مارس الجاري للتحقيق مع الحكم محمد عادل، على خلفية اتهامه بتوجيه ألفاظ نابية إلى لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال دفاع نادي البنك الأهلي في البلاغ رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، والذي تقدم به النادي ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بسب لاعبي الفريق أثناء المباراة.

كشف محامي البنك الأهلي خلال التحقيقات أنه عقب تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين أن الحكم قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة يعاقب عليها القانون تجاه اللاعبين، وهو ما دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

بناءً على ما تم عرضه في التحقيقات، أمرت جهات التحقيق باستدعاء الحكم محمد عادل لجلسة استماع، لمواجهته بالأدلة والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة الحكم محمد عادل فريق البنك الأهلي الزمالك واقعة سب لاعبي البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة