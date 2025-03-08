15 مارس.. التحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي البنك الأهلي

كتب- صابر المحلاوي:

حددت النيابة العامة بالنزهة جلسة 15 مارس الجاري للتحقيق مع الحكم محمد عادل، على خلفية اتهامه بتوجيه ألفاظ نابية إلى لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال دفاع نادي البنك الأهلي في البلاغ رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، والذي تقدم به النادي ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بسب لاعبي الفريق أثناء المباراة.

كشف محامي البنك الأهلي خلال التحقيقات أنه عقب تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين أن الحكم قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة يعاقب عليها القانون تجاه اللاعبين، وهو ما دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

بناءً على ما تم عرضه في التحقيقات، أمرت جهات التحقيق باستدعاء الحكم محمد عادل لجلسة استماع، لمواجهته بالأدلة والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية.