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بعد 6 أشهر خلف القضبان.. سعد الصغير يستعد لمغادرة السجن خلال ساعات

10:36 م السبت 08 مارس 2025

سعد الصغير

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كتب- صابر المحلاوي:
بعد قضائه 6 أشهر داخل السجن على خلفية إدانته بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، يترقب الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير الإفراج عنه خلال الساعات المقبلة.

وأكد مصدر أمني أن إجراءات الإفراج عن الفنان ستتم من قسم شرطة النزهة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أنه سيتم عرضه على النيابة العامة قبل إطلاق سراحه، وذلك للتحقق من عدم وجود أي قضايا أخرى بحقه قد تعيق خروجه.

أوضح المصدر أن السجل الجنائي للفنان سعد الصغير خالٍ من أي أحكام أو غرامات إضافية، مما يعني أنه سيتم إخلاء سبيله فور انتهاء الإجراءات، مشيرا إلى أن الإفراج عنه سيتم خلال ساعات ما لم تظهر أي معوقات قانونية جديدة.

تعود الواقعة إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سعد الصغير داخل مطار القاهرة الدولي، بعد العثور بحوزته على مواد مخدرة، مما أدى إلى إحالته للمحاكمة.

وفي البداية، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، إلا أن محكمة جنايات مستأنف العباسية قبلت استئناف الفنان، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر.

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