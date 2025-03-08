أماكن ومواعيد تجديد رخص القيادة بوحدات المرور المميزة في رمضان 2025

كتب- صابر المحلاوي:

تشهد مختلف القطاعات في مصر خلال شهر رمضان المبارك، تعديلات في مواعيد العمل الرسمية، سواء في المصالح الحكومية، أو القطاعات الخاصة، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، الذي يتميز بأجوائه الروحانية والاجتماعية الخاصة.

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية، تم استحداث وحدات مرور إلكترونية مميزة داخل المولات التجارية وبعض المناطق الحيوية، وذلك لتسهيل إجراءات تجديد رخص القيادة للمواطنين دون الحاجة للذهاب إلى إدارات المرور التقليدية.

في هذا التقرير، نستعرض أماكن ومواعيد تجديد رخص القيادة بوحدات المرور المميزة خلال شهر رمضان 2025.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية المميزة

يمكن للمواطنين التوجه إلى الوحدات التالية لتجديد رخص القيادة بسهولة:

داخل المولات التجارية:

-سيتي ستارز (مدينة نصر – القاهرة)

-داندي ميجا مول (طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي)

-أفينيو مول (الرحاب – القاهرة)

-إيست هب (مدينتي – القاهرة)

-سيتي سنتر الغردقة (البحر الأحمر)

-سان ستيفانو مول (الإسكندرية)

في المناطق الحيوية والمدن الكبرى:

-15 مايو

-القطامية

-سوق السيارات الجديد

-كمبوند ميفيدا

-مسجد الشرطة – القاهرة الجديدة

-العاصمة الإدارية الجديدة

-موقف المحور المركزي – مدينة 6 أكتوبر

-مركز الفحص الفني – بورسعيد

-نادي إسبورتنج – الإسكندرية

-نادي طنطا – الغربية

-جامعة أسيوط – أسيوط

موعد بدء الخدمة:

اعتبارًا من يوم الأحد 2 مارس 2025، سيتم تفعيل الخدمة في جميع الوحدات المحددة، مما يسمح للمواطنين بتجديد رخصهم بسهولة خلال أوقات العمل الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحديث الخدمات المرورية والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، من خلال تقليل الزحام داخل إدارات المرور، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في تقديم الخدمات.