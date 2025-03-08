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"أنا اللي هحمل الأول".. سائق "توكتوك" يطعن زميله في عزبة النخل

09:27 م السبت 08 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
شهدت منطقة عزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة واقعة اعتداء عنيفة، بعدما أقدم سائق "توكتوك" على طعن زميله، بسبب مشاجرة نشبت بينهما على أولوية التحميل.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين، على أولوية تحميل الركاب، "أنا اللي هحمل الأول"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث.

وكشفت التحريات أن المشادة الكلامية بين الطرفين سرعان ما تصاعدت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يستل أحدهما سلاحًا أبيض ويوجه طعنة إلى الآخر في الجانب الأيمن، ليسقط غارقًا في دمائه.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

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