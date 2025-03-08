الداخلية تكشف حقيقة تحطيم رجال الشرطة لوحات سيارة "سيدة العبور"

كتب ـ محمد الصاوي:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حقيقة مقطعى فيديو تم نشرهما على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمدينة العبور، بفتح سيارتها وفصل البطارية وسحب لوحاتها المعدنية وتحطيمها من الداخل دون وجه حق.

تحريات أجهزة الأمن أكدت من الفحص عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 الجارى وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها توقف سيارة ملاكى "الظاهرة بمقطعى الفيديو"، بدون لوحات معدنية على جانب الطريق قيادة نجل القائمة على النشر، عاطل "سبق اتهامه فى قضايا بلطجة وحيازة أسلحة بيضاء - مقيم بدائرة القسم ولدى مشاهدته للقوات ترك السيارة ولاذ بالهرب وجارى ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث بالقليوبية من إلقاء القبض على القائم بنشر الفيديوهات، و بمواجهتها أقرت بتصوير ونشر مقطعى الفيديو المشار إليهما والإدعاء بذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجلها لقيادته السيارة بدون لوحات معدنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.