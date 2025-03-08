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أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وتحرير 2627 مخالفة مرورية في يوم واحد

02:34 م السبت 08 مارس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 59 قضية، كما نجحت الحملات في تنفيذ 216 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2627 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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