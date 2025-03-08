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الدستورية ترفض الطعن على مادة وجوب إخطار مالك المبنى بأسم المقاول

02:30 م السبت 08 مارس 2025

المحكمة الدستورية العليا

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كتب- أحمد عادل
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وجاء في نص المادة في الفقرة الثالثة، يجب على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور

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المحكمة الدستورية العليا بولس فهمى قانون التأمين الاجتماعي
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