النيابة تعاين موقع انهيار جزئي لعقار في السبتية

كتب- أحمد عادل

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان في منطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، للوقوف على أسباب الانهيار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بحدوث انهيار جزئي لعقار خالٍ من السكان في دائرة قسم بولاق أبو العلا.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة شخص أثناء مروره في الشارع جراء سقوط أجزاء من العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع أنقاض العقار المنهار، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.