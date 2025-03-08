إعلان

وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

01:58 م السبت 08 مارس 2025

اللواء محمود توفيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد".

وأعرب وزير الداخلية في برقيته عن خالص التقدير والاحترام للقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا، مشيدًا بتضحيات شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن مصر، لترسيخ دعائم أمنها واستقرارها.

وأكد أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، تعكس أسمى معاني العطاء والإيثار في سبيل الوطن.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العزيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود توفيق وزير الداخلية عبد المجيد صقر القوات المسلحة يوم الشهيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان