وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد".

وأعرب وزير الداخلية في برقيته عن خالص التقدير والاحترام للقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا، مشيدًا بتضحيات شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن مصر، لترسيخ دعائم أمنها واستقرارها.

وأكد أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، تعكس أسمى معاني العطاء والإيثار في سبيل الوطن.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العزيزة.