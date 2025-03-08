"صورت بس ومعرفش التفاصيل".. ماذا قالت سوزي الأردنية في تحقيقات إعلان الوظائف؟

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي إسلام شريف، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، عن أقوال موكلته أمام جهات التحقيق في قضية الإساءة إلى إحدى الشركات من خلال الإعلان عن وظائف عبر حسابها على موقع التواصل "تيك توك".

وقال إسلام، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكلته أطلعت على السجل الضريبي للشركة، وتقاضت أجر مادي مقابل تصوير الإعلان وليس لها علاقة بالمحتوى المكتوب وتم تقديمه من الشركة.

وأضاف إسلام، أن سوزي الأردنية تم خداعها من قبل الشخص الذي ظهر مرتديًا الزي الخليجي، وظنت أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وتابع دفاع "سوزي الأردنية"، أن موكلته أنكرت أمام جهات التحقيق تهمة الاتجار بالبشر والترويج إلى عمل للفتيات مجهول التفاصيل، وإغرائهم بالثراء السريع واستغلالهم.

وأشار إسلام شريف، أن موكلته ضحية وتم خداعها ولم تعلم أن ما تقوم به قد تُحاسب عليه قانونا نظرًا لحداثة سنها.

وكانت جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها بالإساءة إلى إحدى الشركات، كما أمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية أخرى لاتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.