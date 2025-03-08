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تعدى عليها في الحمام.. بيان رسمي بشأن واقعة "طفلة العاشر"

12:16 م السبت 08 مارس 2025

هتك عرض - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية.

أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بقيام الأهالي بضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر) حال محاولته التعدي على طفلة سن 8 داخل حمام عمومي كائن بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مديرية أمن الشرقية
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