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3 حالات اختناق في حريق شقة بعين شمس

11:42 م الجمعة 07 مارس 2025

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بعين شمس 3 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع 6 أكتوبر.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحض اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثالث بالعثار رقم 7 والمكون من 7 أدوار، وحاصرت القوات مصدر النيران ونقل 3 حالات اختناق إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج.

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