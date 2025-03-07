في رمضان.. قتل وذبح ومعاكسة خلال 24 ساعة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

24 ساعة على صفيح ساخن شهدتها محافظة الجيزة بين ذبيح وقتيل وجثة وسط الزراعات ومعاكسة كادت تنتهي بكارثة.

البداية من مركز أوسيم، عثرت الشرطة على جثة رجل خمسيني مذبوحا داخل غرفة نومه دون وجود آثر عنف بباب المنزل لتتجه الشكوك إلى المحيطين بالمجني عليه.

وفي توقيت متزامن -في ظروف غامضة- أبلغ الأهالي عن جثة ربة منزل عثر عليها وسط أرض زراعية بالوراق، وتبين بالفحص والمعاينة أنها فارقت الحياة نتيجة جرعة زائدة من مخدر عثر على بقاياه بجوارها.

ومن الشمال للغرب تحديدا بولاق الدكرور، تجرد أب من المشاعر الإنسانية وقيد طفلاه (توأم 12 عامًا) بالسلاسل وتركهما بمفردهما في البيت ما اضطرهما للصراخ والاستغاثة بالجيران فأبلغوا الشرطة التي حضرت وحررتهما مع التحفظ على الأب الذي برر فعلته عقابًا على لهوهما وتركهما الشقة دون علمه.

وفي نفس الدائرة، أصيب شاب بطعنة نافذة سددها لها عاطل لدى معاتبته على معاكسته خطيبته بالشارع، ونقل المصاب إلى المستشفى وضبط رجال المباحث المتهم والأداة المستخدمة.

وعلى اطراف المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، ارتفعت وتيرة مشادة كلامية بين عامل ومالك مخزن وصولا إلى إطلاق الأول عيارا ناريًا من سلاح خرطوش فأصابه بمنطقة الصدر بسبب خلافات مالية بينهما.