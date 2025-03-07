الداخلية تكشف كواليس فيديو مدينة نصر الذي أثار استياء المواطنين

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار استياء المواطنين في مدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الجمعة، بشأن قيام مستقلي إحدى السيارات "تحمل لوحات معدنية مطموسة" بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على المارة بالشارع حال سيرهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيادته للسيارة برفقة أصدقائه بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.