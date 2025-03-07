وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

كتب ـ محمد الصاوي:

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

تضمنت برقية وزير الداخلية، ما يلي: بأسمى مشاعر التوقير والتقدير والإجلال يُسعدنى بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، تلك الذكرى الخالدة التي امتزج فيها يقين الإيمان بالله وبقيم الفداء من أجل الوطن فى أيام شهر رمضان المبارك .. كل عام تتجسد فيها معاني الإيمان والعزيمة والإرادة الصلبة وتجيش فى نفوسنا مشاعر الفخر والإعتزاز بالنصر وتترسخ عقيدة بقاء مصر الكنانة بقيادتكم الحكيمة دائماً قوية رايتها عالية خفاقة بين الأمم يحدوها الأمن والاستقرار ..حفظ الله مصر من كل سوء .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شملت أسمى معاني التعبير: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق التمنيات.

وذكر الوزير في برقيته إن هذا اليوم العظيم لم يكن مجرد انتصار عسكرى .. بل كان درساً فى الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة والتخطيط الحكيم وستظل ذكراه لكل مصرى مصدر فخرٍ واعتزاز بجيشه العظيم الذي ضرب رجاله البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والعطاء والفداء دفاعاً عن الأرض وصوناً للكرامة في مواجهة أطماع الحاقدين وكيد المتربصين ..عاشت القوات المسلحة درعاً للوطن وسيفه .. وحفظ الله رجالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصر قوية عزيزة .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء مضمونها؛: بمشاعر ملؤها الإعزاز والتقدير يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص التهنئة وصادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، إن هذا اليوم المجيد يحيى فى نفوسنا أسمى معانى البطولة والفداء وتأتى ذكراه ليتأكد معها للعالم أجمع عقيدة وعزيمة وصلابة جند مصر البواسل فى شتى ميادين التضحية والعطاء حين قهر جيش مصر العظيم قوى العدوان وسطر نصراً سيظل خالداً فى تاريخ السجلات العسكرية على مر الزمان.

واختتمت وزير الداخلية برقيته ..حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وحفظ مصر كنانته فى الأرض .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير