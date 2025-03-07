"خناقات بالسلاح والشماريخ".. رمضان يشهد 7 قتلى و23 مصابًا في أسبوع واحد

كتب- صابر المحلاوي:

رغم الأجواء الروحانية التي تميز شهر رمضان، إلا أن الأيام الأولى منه شهدت سلسلة من المشاجرات الدامية في عدد من المحافظات، راح ضحيتها قتلى ومصابون، وتنوعت أسباب النزاعات بين خلافات عائلية، وأخرى بسبب البيع والشراء، وحتى لهو الأطفال.

مشاجرة الفيوم: مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين

في قرية الموالك التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اندلعت مشاجرة عنيفة بين عائلتي "غريبيل" و"الصلعة" قبل أذان المغرب في أول أيام رمضان، إثر خلاف قديم حول قطعة أرض.

ورغم تسوية سابقة قضت بإبعاد أحد أفراد العائلتين عن القرية لمدة 6 أشهر، إلا أن عودته فجرت الموقف، وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين، بينهم سيدة.

مشاجرة سوق العبور: إصابة اثنين

شهد سوق العبور بالقاهرة معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عاملين في محلين تجاريين، بسبب خلاف على عملية بيع، مما أدى إلى إصابة اثنين، قبل أن تتدخل الشرطة وتضبط طرفي النزاع بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

مشاجرة جزيرة دندرة: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة

لم يكن أهالي قرية جزيرة دندرة يتوقعون أن تتحول فرحة الأطفال بإطلاق الألعاب النارية قبل السحور إلى صراع دموي، حيث تطورت مشادة بين عائلتين إلى مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والعصي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

مشاجرة عين شمس: معركة بالسكاكين تخلف 4 مصابين

في منطقة عين شمس بالقاهرة، اندلعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات شخصية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المتهمين.

مشاجرة الوادي الجديد: 6 مصابين

في حي المروة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، شهدت المنطقة مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينهم شخص فقد إحدى عينيه.

مشاجرة أسيوط: الأعيرة النارية تثير الذعر

في منطقة الحرجات بأسيوط، تصاعد خلاف بين عائلتين إلى إطلاق نار كثيف، ما استدعى تدخل قوات الأمن وفرض كردون أمني لاحتواء الأزمة، دون وقوع إصابات خطيرة.

مشاجرة المنيرة الغربية: إصابة شخصين

لم يكن سوى خلاف بسيط بسبب لهو الأطفال، لكنه سرعان ما تحول إلى مشاجرة دامية في منطقة المنيرة الغربية، حيث أصيب شخصان بجروح قطعية في الرأس والجسم، وتم ضبط المتهمين بعد بلاغ للأجهزة الأمنية.

مشاجرة أبو النمرس: إصابة شخصين

في منطقة أبو النمرس بالجيزة، أصيب شقيقان بإصابات بالغة، أحدهما تعرض لنزيف في المخ، والآخر أصيب بكسر في الجمجمة، بسبب خلافات على قطعة أرض، وتم القبض على المتهمين في الواقعة.

مشاجرة أوسيم: قتل شاب

في أوسيم، نشب خلاف بين شابين تصاعد إلى مشاجرة، أقدم خلالها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم.

مشاجرة أسوان: سيدتان ضحايا مشاجرة نسائية

في منطقة عمارات الصداقة بأسوان، نشبت مشاجرة بين مجموعة من السيدات، انتهت بإصابة اثنتين بجروح متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى، بينما تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف.