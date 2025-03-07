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القبض على سائق نقل دهس شابًا وفر هاربًا في القاهرة

12:05 م الجمعة 07 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة نقل لاتهامه بدهس شاب يعمل سائق "توك توك" بمنطقة المعصرة بالقاهرة، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذ بالفرار.

وكان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغًا بوفاة شاب متأثرًا بإصابته، إثر اصطدام سيارة نقل به وفرار قائدها. وبالتحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية السائق وضبطه، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط سائق قسم شرطة المعصرة
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