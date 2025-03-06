الكلب برئ من نهش جثته.. أسرار المشهد الأخير في حياة ابن مطربة داخل فيلا الشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

حسمت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي الجدل حول العثور على جثة مدير سابق لإحدى شركات المحمول داخل مسكنه مصاب بجرح في الشفتين.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باستغاثة خادمتين بعثورهما على جثة مالك فيلا تعملان بها بدائرة قسم ثان الشيخ زايد.

العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد انقتل إلى مسرح الواقعة على رأس قوة أمنية، وتبين بالفحص أن الجثة لمدير شركة محمول سابق في أواخر الأربعينات يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد آثار عنف بالباب أو النوافذ.

فيلا لا يقطنها سوى المدير السابق -وكلبه- بعد انفصاله عن زوجته ومن قبلها وفاة والدته مطربة الأوبرا ميريس فؤاد وشهرتها "فيوليت مقار" في 2001.

عدم وجود بعثرة في محتويات الغرفة دفع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لاستبعاد فرضية تعرضه للقتل أو حتى السرقة وسط احتمالية وفاته ونهش الكلب لوجهه، لكن الفحص أثبت عكس ذلك.

معاينة الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد عثرت على الحلقة المفقودة في القضية، أكياس من مسحوق الكوكايين في دولاب غرفة نوم المتوفى وطبق يحوي نفس المخدر كشفت عن المستور.

ابن مطربة الأوبرا الراحلة سقط في براثن الإدمان هربًا من عزلته وحياته الأسرية المفككة، وفارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدر ولم تكتشف الوفاة إلا بوصول الخادمتين.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.