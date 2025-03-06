الجنايات تصدر حكما بشأن اتهام عبد الرحمن محمد حسان في قضية حيازة سلاح ناري

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "25" جنايات أكتوبر بمحكمة الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ببراءة "عبد الرحمن" نجل الداعية الإسلامي محمد حسان في قضية حيازة سلاح ناري " فرد خرطوش".

وترافع ماهر الزاملي، الحاضر مع "عبد الرحمن"نجل الداعية محمد حسان، ودفع ببطلان الدليل المستمد من فحص الهاتف محمول موكله، المشار إليه بمحضر الجناية الأصلية، كون وليد إجراءات قبض باطلة، والتي أسستها المحكمة في القضاء ببراءة شقيقه "حسام" في الجناية الأصلية.

واستند "الزاملي" في دفوعه أمام هيئة المحكمة على عدم ضبط ثمة أسلحة بحوزة موكله، فضلاتً عن انتفاء سيطرته المادية على السلاح، وكيدية الواقعة وتلفيها من قبل ضباط المباحث لوجود خلاف سابق بين المتهم وشقيقه المقضي له بالبراءة في الجناية الأصلية وأحد ضباط المباحث.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، للمتهم "عبد الرحمن" تهمة حيازة سلاح ناري خرطوش.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، بجلسة 4 فبراير 2025، قضت ببراءة "حسام" نجل الداعية الإسلامي محمد حسان من تهمة حيازة مخدرات.