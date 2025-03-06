القضاء الإداري يلزم الصحة والصيادلة بقيد صيدلي خريج جامعة روسية ويلغي شرط "أدنى الثانوية"

كتب ـ رمضان يونس:

ألزمت الدائرة "3" نقابات بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بقيد صيدلي في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة مهنة، في الدعوى رقم 9625 لسنة 79، التي اختصم فيها الوزارة ونقابة الصيادلة، كونه خريج جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية.

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

وذكرت اأن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة.

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.