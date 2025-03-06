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إحباط ترويج 34 طنًا من الدقيق المُدعم في السوق السوداء

12:37 م الخميس 06 مارس 2025

ضبط دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن 34 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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شرطة التموين ضبط دقيق حملات تموينية
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