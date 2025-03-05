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قضية جديدة تلاحق "سوزي الأردنية" بعد الإعلان المثير للجدل.. دفاعها يكشف التفاصيل

11:43 م الأربعاء 05 مارس 2025
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كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي إسلام شريف، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، عن تفاصيل جديدة بشأن قرار النيابة العامة بحبس موكلته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة.

وقال إسلام دفاع البلوجر "سوزي الأردنية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة أجرت التحقيق مع موكلته أمس، وتم توجيه لها تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الإجتماعي من شأنها تكدير السلم العام.

شيب

وتابع إسلام، أن جهات التحقيق قررت حبس البلوجر "سوزي الأردنية" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيلها إلى محبسها.

وأشار دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، إلى أن حبس موكلته ليس له علاقة بالدعوى المقامة من الشريك الأجنبي لإحدى الشركات بسبب الإعلان عن وظائف، فقد حصلت على إخلاء سبيل فيها بعد تقديم ما يثبت أن ليس لها علاقة بالواقعة.

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