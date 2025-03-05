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"لا نية للقتل وكانا أصدقاء".. لماذا عاقبت الجنايات قاتل "عريس البراجيل" بـ17 عامًا؟

11:31 م الأربعاء 05 مارس 2025
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كتب- أحمد عادل

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على المتهم بقتل صديقه "عريس البراجيل"، بالسجن المشدد 17 عامًا، بسبب اعتقاده أنه السبب في فسخ خطبته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في وجدانها من أوراق التحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن المتهم قام بقتل "سيد بريك" بعدما نشأت بينهما علاقة صداقة في العمل بالمغسلة ملك والد المجني عليه، بقطعة قماشية "كوفية" أثناء استقلالهما دراجة نارية، بعد وصلة عتاب تطورت لمشاجرة، بسبب اعتقاد المتهم أن المجني عليه على علاقة بخطيبته السابقة، وأنه السبب في فسخ الخطوبة.

وتابعت الحيثيات، أن المحكمة لا ترى أن السلاح المستخدم في الواقعة قطعة قماشية "كوفية" لا تعد من الأسلحة التي يقصد بها القتل، ولا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم، وأن قصد القتل العمد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل.

وأضافت الحيثيات، لهذه الأسباب فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في وصف الاتهام بالقتل العمد ولا تأخذ بهذا الوصف لأنها لا تطمئن له، وإنما ترى أنه ضرب أفضى إلى الموت بسبب وجود خلافات سابقة بينهما ولا نية للقتل، لا سيما وأنهما كانا المجني عليه والمتهم كانا أصدقاء.

وبعد أن أطمئن ضمير المحكمة للأسباب السالف ذكرها، فقد قضت بمعاقبة المتهم "حسام" بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 جنيه، لاتهامه بقتل صديقه "سيد بيرك" بالقرب من محور الضبعة، كما عاقبته المحكمة بالحبس عامين بتهمة سرقة متعلقات المجني عليه الشخصية.

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