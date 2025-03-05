هيئة قضايا الدولة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة لتعزيز الوعي القانوني

كتب ـ رمضان يونس:

وقع رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الرزاق شعيب، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، لتعزيز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، ودعم التعاون الأكاديمي والتطوير القانوني.

البروتوكول الذي وقعته هيئة قضايا الدولة مع جامعة القاهرة، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون في الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.

وخلال كلمته أكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق في كلمته أن التعاون يسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذي يؤديه كل منهما ، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر.