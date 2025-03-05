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28 مايو ..استئناف محمد سامي على تغريمه 5آلاف في واقعة سب عفاف شعيب

06:47 م الأربعاء 05 مارس 2025

المخرج محمد سامي

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كتب ـ صابر المحلاوي:

حددت محكمة مستأنف جنح أكتوبر جلسة 28 مايو لنظر أولى جلسات استئناف المخرج محمد سامي على قرار تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

كانت محكمة جنح أكتوبر، قد ألزمت المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.

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