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مزور المحررات الرسمية بالهرم في قبضة الأمن

05:30 م الأربعاء 05 مارس 2025

تعبيرية عن ضبط متهم

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كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم تمكنت القوات من إلقاء القبض عليه، وبحوزته مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، و الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و5 بطاقات دفع إلكتروني، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

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