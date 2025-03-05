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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 سلاحا ناريا في الأقصر

04:09 م الأربعاء 05 مارس 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين بالأقصر وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة؛ بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر أفادت قيام (عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – 12 قطعة سلاح ناري) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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