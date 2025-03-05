إعلان

"أجرها للباعة وسرق المياه".. القبض على عاطل استولى على مدخل عقار بالزيتون

02:21 م الأربعاء 05 مارس 2025

ضبط تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كلاً من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالي وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة كافة المخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على عاطل مدخل عقار بالزيتون سرقة المياه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| ترفع الضغط والسكر.. 3 مشروبات احذر تناولها على السحور