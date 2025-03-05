"أجرها للباعة وسرق المياه".. القبض على عاطل استولى على مدخل عقار بالزيتون

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كلاً من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالي وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة كافة المخالفات.