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عُثر على جثتها داخل الحمام.. سيدة تنهى حياتها بمادة سامة في المعادي

01:28 م الأربعاء 05 مارس 2025

جثة-أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:


أنهت سيدة حياتها بعد تناولها مادة سامة داخل حمام الشقة الخاصة بها لمعاناتها من حالة نفسية سيئة بمنطقة المعادي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.


وتلقت أجهزة الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده العثور على سيدة داخل حمام شقة في عقار سكني بالمعادي.


على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن السيدة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وتناولت مادة سامة.


ويقوم رجال المباحث بمناقشة أسرتها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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المعادي عقار سكني أزمة نفسية
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