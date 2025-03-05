"تعذيب حتى الموت".. إحالة صاحب شركة وسائقه للجنايات بتهمة قتل موظف بمدينة نصر

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق، بإحالة صاحب شركة وسائقه، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل موظف يعمل لديهما ودفن جسده بالصحراء، بعد اكتشاف سرقته معدات ومواد أخرى من الشركة بمدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان، تلقى بلاغا من أسرة المجني عليه تفيد اختفاء نجلهم وعدم عودته للمنزل لعدة أيام، وبعمل التحريات تبين أن الشاب يعمل في شركة خرسانة.

وبتتبع كاميرات المراقبة، تبين أن آخر ظهور للمجني عليه كان برفقة مالك الشركة التي يعمل بها وسائق بذات الشركة.

بعدها ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بخطف الموظف وقاما بتعذيبه حتى الموت بعد اكتشافهما قيامه بسرقة معدات ومواد أخرى من الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.