ضبط 334 قضية مخدرات و181 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن، من ضبط 334 قضية مخدرات، و181 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83974 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة (4 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (4) قطع سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن (3 فرد محلي – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 ممنهم معلومات جنائية" تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاري استمرار الحملات الأمنية.