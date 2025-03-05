النيابة تناظر جثة خمسيني توفي داخل منزله بالشيخ زايد

كتب- رمضان يونس:

كشفت مناظرة النيابة العامة بالجيزة، لجثة شخص توفي في منزله عن أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وأن المتوفي في العقد الخامس من العمر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وتبين العثور على جثة مواطن في عقده الخامس ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.