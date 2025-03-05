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النيابة تباشر التحقيق في مصرع وإصابة 6 أشخاص بأكتوبر

11:00 ص الأربعاء 05 مارس 2025

النيابة العامة

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، والذي نتج عنه مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من التحقيقات أن السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وراء انقلاب السيارة على الطريق السريع بمنطقة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا تفيد وقوع حادث مروري، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بكسور وسحجات وجروح متفرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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