النيابة تباشر التحقيق في مصرع وإصابة 6 أشخاص بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، والذي نتج عنه مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من التحقيقات أن السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وراء انقلاب السيارة على الطريق السريع بمنطقة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا تفيد وقوع حادث مروري، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بكسور وسحجات وجروح متفرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.