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قبل السحور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة بأكتوبر

02:39 ص الأربعاء 05 مارس 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

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كتب- محمد فتحي:

شهد أعلى طريق حدائق أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى كثافات مرورية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من قوات تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق في حدائق أكتوبر.

على الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى محل البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي نتج عنها وفاة 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرين، تم نقلهم للمستشفى.

وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

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