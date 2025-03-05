إعلان

"عايز يتجوز واحدة غيري"| فاطمة أشعلت النار في جسد صديقها.. والمحكمة تعاقبها بحكم رادع

12:19 ص الأربعاء 05 مارس 2025

قفص الاتهام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة عاملة نظافة بالسجن المشدد 7 سنوات، في واقعة اتهامها بإضرام النيران في صاحب ورشة ألوميتال لرفضه الزواج منها.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى، رقم 2858 لسنة 2024 جنايات العمرانية المُقيدة برقم 1668 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "ف.ح"، عاملة نظافة، في اليوم الأخير من فبراير 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، شرعت في قتل المجني عليه "خليل م"، عمدًا مع سبق الإصرار على إثر خلف مستعر بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة عقدت العزم و بيتت النية على الخلاص منه، وفي سبيل الوصول لغاياتها أعدت مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وتوجهت إلى حيثما أيقنت تواجده، وما إن ظفرت به حتى سكبت البنزين أضرمت النيران بجسده قاصدة إزهاق روحه فأحدثت ما به من إصابات، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتها لسبب لا دخل فيه وهو مُداركته بالعلاج.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليه، وأكد أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمة على إثرها أخبرها برغبته في الزواج من إحدى السيدات فرفضت وتعدت عليه بالضرب وقررت إفساد مخططه وتوجهت إلى محل عمله وسكبت عليه "بنزين" وأضرمت النيران بجسده فأحدث به إصابات قاصدة من ذلك قتله.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى أهل مصر أن إصابات المجني عليه هي حروق نارية من الدرجات الثالثة بنسبة %26 بالوجه، والرأس، والرقبة، والصدر، والذراع الأيسر، واليد اليمنى، والكتف الأيسر.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمة إلى محكمة الجنايات العاجلة، لما أسند إليه من اتهام، والتى عاقبتها بالسجن المشدد 7 سنوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

s;f fk.dk كب بنزين لنيابة العامة املة نظافة لجيزة لامن روع في قتل رق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان