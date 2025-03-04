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3 جثث و3 مصابين في حادث مأساوي بطريق دهشور

11:30 م الثلاثاء 04 مارس 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

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كتب - محمد شعبان:

شهد طريق دهشور حادثا مروعًا سجل 3 جثث و3 مصابين يصارعون الموت في المستشفى نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بجوار مساكن 1185.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي أمام منتجع سكني اتجاه الفيوم، مما أسفر عن 3 وفيات ومثلهم مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

في سياق متصل، أصيب شخصان في تصادم سيارتين بميدان النجدة واثنان آخران صدمتهما سيارة أمام الـ800 فدان ونقل الأربعة إلى المستشفى المركزي للعلاج.

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