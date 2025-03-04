سقوط جزء من بلكونة على شخص بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص سقط عليه جزء من بلكونة منزل بحي العمرانية غرب الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بشارع مجمع المدارس.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مسؤولي الحي، وتبين سقوط جزء من بلكونة بالطابق الثاني لمنزل مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن إصابة شخص ونقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

الشرطة أخلت الشقة من قاطنيها وانتداب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة، وتحرر المحضر اللازم.