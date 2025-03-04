اختل توازنه أثناء لهوه.. مصرع طفل سقط من الطابق الرابع في المطرية

كتب- محمود الشوربجي:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من نافذة بالطابق الرابع في منطقة المطرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد سقوط طفل من عقار في منطقة المطرية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

تبين من خلال الفحص أن الضحية طفل يبلغ من العمر 12 عاما، اختل توازنه أثناء لهوه، ما أسفر عن سقوطه من نافذة الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.