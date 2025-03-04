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انتشال جثة شاب غريق في البدرشين

07:14 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أرشيفية- جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقا بمركز البدرشين جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بقرية المرازيق.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

وانتشلت القوات جثة شاب غريق يدعى أحمد محمد 19 عاما مقيم قرية المرازيق وإيداعه ثلاجة المستشفى المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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انتشال جثة شاب غريق البدرشين الحماية المدنية
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