معركة بالخرطوش في حواري المدبح .. قرار من الجنايات في واقعة قتل "طفل المنيب"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "11" بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 15 متهمًا في واقعة مقتل الطفل "أحمد أيمن"، طالب الصف الأول الثانوي، خلال اشتباك مسلح بين عائلتين في منطقة "المدبح" بالمنيب، إلى جلسة 24 مايو المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 17621 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5595 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هم:"م .ع"، و "ح .ع"، و "إ .ز"، و "م .ز"، و "ز .م"، و "ع .م"، و "ع .م"، و "أ .ح"، و "ف .أ"، و "ك .ر"، و "ن .ر"، و "س .ر"، و "ع. س"، و "ي .ر"، و "ي .ي".

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين قتلوا الطفل "أحمد أيمن"، الذي لم يبلغ ثمانٍ عشر عاما، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، على إثر خلف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعرض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل "أحمد أيمن"، و "ح. أ"، و "ع. ك"، و "ع .ع"، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم و فرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

وأوضحت النيابة أن المتهمين شرعوا في قتل "ح أ"، و "ع. ك"، و"ع. ع"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بإنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

ونسبت النيابة للمتهمين من الأول حتى السابع، تهمة الشروع في قتل "ك .ر"، و "أحمد ح"، بغير سبق إصرار أو ترصد بإنه وحال تشاجرهم سوياً تعدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، محدثين له إصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا إنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وبينت النيابة أن المتهمين من الثامن حتى الخامس عشر شرعوا في قتل "محمد ع"، و"حاتم ع"، و "ز .م"، و "أ .ع "، و"عصام م"، بغير سبق إصرار أو ترصد بإنه وحال تشاجرهم سويا تعدوا عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء مُحدثين إصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا إنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشتخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.