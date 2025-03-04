داليا فؤاد تستأنف على حبسها سنة لاتهامها في قضية تعاطي المخدرات

كتب- أحمد عادل:

تقدم دفاع البلوجر داليا فؤاد، بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر ضد موكلته بالحبس لمدة عام، لاتهامها بتعاطي المواد المخدرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس البلوجر "داليا فؤاد" عامًا، على خلفية اتهامها بتعاطي المواد المخدرة.

وأحالت النيابة العامة، البلوجر "داليا فؤاد" وشريكها الأجنبي، إلي المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ“اغتصاب الفتيات”.

ووجهت لها النيابة 3 اتهامات هي أنها وشريكها الأجنبي قاما بالاتجار فى مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".

كما وجهت لهما تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.