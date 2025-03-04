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مطاردة أمنية لمرتكبي واقعة "أكياس المياه" في شوارع القاهرة

02:52 م الثلاثاء 04 مارس 2025

مديرية أمن القاهرة

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كتب- علاء عمران:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط عدة أشخاص لقيامهم بإلقاء أكياس مياه على المواطنين أثناء سيرهم في أحد شوارع منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وذلك خلال استقلالهم سيارة ملاكي.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي ويقومون بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المارة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية السيارة وسائقها، وجارٍ ضبط المتورطين في الواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مديرية أمن القاهرة مطاردة أمنية واقعة أكياس المياه شوارع القاهرة أثار حالة من الغضب الاستياء بين الأهالي
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