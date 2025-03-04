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ضبط 1907 قضايا سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

02:23 م الثلاثاء 04 مارس 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1907 قضية متنوعة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة التعديات على مرفق الكهرباء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر للنيابات المختصة للتحقيق.

وتواصل أجهزة الأمن تكثيف حملاتها لضبط المخالفين والتصدي لكافة أشكال سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على المال العام.

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